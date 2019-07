Partoer Remmelt Bouma ferrassende winner keatsen Seisbierrum

Foar Bouma-en-dy is it de earste oerwinning op de haadklasse fan dit seizoen. Se begûnen de dei mei in oerwinning op Jelle Attema, Gabe Jan van Popta en Patrick Scheepstra. Dêrnei soargen se al foar in ferrassing troch mei 5-2 en 6-6 te winnen fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Mei dy oerwinning wiene se wis fan in finaleplakje, want yn de heale finale hiene se in steand nûmer.

Glunderjende Jelte Visser

It sprookje wie dêrmei noch net út, want yn de finale wûnen Bouma-en-dy dus ek noch fan dat oare sterke partoer fan Marten Bergsma. Foar Jelte Visser wie it hielendal moai: hy wennet yn Seisbierrum en pakte dus de haadpriis yn syn wenplak. "Elkenien hat it hjir oer my!", glundere er nei ôfrin.

De lytse preemje wie foar Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Yn in spannende heale finale ferlearen se mei 5-4 en 6-6 fan Bergsma-en-dy.