Man pykt twa kear út foar plysje nei oanriding mei beam yn Surhústerfean

Nei in koarte syktocht waard de man troch de plysje meinaam nei it plak fan it ûngelok. Doe't de plysje oan it praten wie, waard de man ynienen lulk en naaide er wer út. Mei help fan inkelde omstanners en fotografen waard de man dochs wer oanhâlden en yn in plysjebus setten.

Doe't de man troch ambulânsepersoniel kontrolearre wie, waard er ôffierd nei it sikehûs. De oare ynsitter waard ek neisjoen, mar dy hoegde net nei it sikehûs. Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend.