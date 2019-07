UPDATE: De Lemmer wint earste race SKS, Earnewâld, Drachten en Wâldsein 14 punten

Ek Drachten, dat as fjirde oer de streek kaam, krijt fjirtjin punten. Dat wie fanwegen protest fan de Súdwesthoeke. En Langwar en It Hearrenfean tsjinnen protest yn tsjin Wâldsein. Dat is takend, dus ek Wâldsein krijt fjirtjin punten.

De Lemmer al betiid op kop

It skûtsje fan De Lemmer, mei skipper Albert Visser, lei al oan it begjin fan de race al op kop en waard dêrby op 'e hakken sitten troch it skûtsje fan Grou. Yn de einfaze makken de Grousters it noch spannend, mar dochs koene se De Lemmer net ynhelje.

"It wie in prachtwedstriid. Foar ús mar ek foar it publyk", fertelt Visser entûsjast. "Wy wiene moai fuort. Douwe (skipper Douwe Visser fan it Grouster skûtsje red.) hat it wol besocht. Mar we ha it goed ferdigene en it slagge harren krekt net. De earste is binnen!"