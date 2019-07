Skûtsje fan De Lemmer wint earste race SKS 2019

It skûtsje fan De Lemmer, mei skipper Albert Visser, lei al oan it begjin fan de race al op kop en waard dêrby op 'e hakken sitten troch it skûtsje fan Grou. Yn de einfaze makken de Grousters it noch spannend, mar dochs koene se De Lemmer net ynhelje.

Maleur

Al frij gau nei de start krige it skûtsje fan Akkrum maleur. Harren gaffel bleau heakjen yn it syl fan it skûtsje fan Earnewâld, wêrnei't Akkrum mei protestflagge it spul ferliet. It skûtsje fan Akkrum liet ûnder de wedstriid noch witte der moandei wer by te wêzen op 'e Feanhoop.

In ein fierder yn de race foel skoateman Feike Hoekstra fan Grou oerboard yn de saneamde 'Gleuf fan Grou'. Hy hong nei in gyp oan de gyk en koe himsels net hâlde.

Botsing

Opfallend wie de oanfarring fan it Grouster skûtsje mei in rekreaasjeboatsje, dat yn it wedstriidwetter lei.

De temperatuer yn de protestkeamer sil nei alle gedachten noch heger oprinne. De skûtsjes fan Akkru, Earnewâld, Drachten, Súdwesthoeke en Langwar hawwe nammentlik protest oantekene.