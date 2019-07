Ljouwerter StadsOase komt wer werom

Fan 16 augustus ôf sil it kafee en terras fan kreative hotspot Neushoorn, oan it Ruterskertier, plak biede oan de keunstners. Ek de 'loading dock' sil omboud wurde ta in plak dêr't jonge kreativelingen harren plannen útwurkje kinne.

De StadsOase, ek wol bekend as 'pop-up biergarten', fan 2018 fûn plak yn de binnentún fan it eardere Aegon-gebou. Dêr kamen sa'n 3.000 besikers op ôf yn fiif wykeinen. It plak is brûkt troch hast hûndert muzikanten, DJ's, keunstners, strjitartysten en oare kreativelingen.

Pop-up

It briedplak sil fjouwer wykeinen lang iepen wêze. "Het idee van de StadsOase is wel dat het een pop-up-concept is, waarbij we heel erg flexibel zijn. Nu is dat in Leeuwarden soms wel wat lastiger, omdat je zit met locaties en toestemming. Volgend jaar willen we wel langer actief zijn", fertelt projektlieder Koen Haringa.