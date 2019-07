LIVE: De earste SKS-wedstriid fan 2019 yn Grou

It skûtsjesilen is alle dagen live te folgjen by Omrop Fryslân op telefyzje. It ferslach fan Gjalt de Jong is te hearren op de radio, op 92.2 FM. Jûns om 18.20 oere sjogge we yn 'Skûtsjesilen 2019' werom op de wedstriid fan de dei. Sjoch ek op de spesjale skûtsjeside Omropfryslan.nl/skutsjesilen fan Omrop Fryslân. Hjir fynst al it skûtsjenijs, de útslaggen, de skûtsjepool, alle bylden en noch folle mear.