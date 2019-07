Eelke Bakker (109) wol neat witte fan rollator of stôk: "Ik kin my sa ek wol rêde"

Apotheker hie soks ek noch net earder meimakke yn syn 38-jierrige karriêre as boargemaster en lokwinske Bakker wiidweidich. "Ik bin der grutsk op dat de âldste ynwenner fan Nederlân in Dokkumer is. Dat seit wol wat oer sûn âlder wurde. Ik leau dat der yn it suden fan Frankryk noch in man krekt wat âlder is, mar dat moatte we mar even ferjitte."

Soad meimakke

Bakker hat fansels in soad meimakke yn syn lange libben. Hy seach de earste auto op It Amelân en it earste fleantúch. Hy hat in moai en lang libben hân, mar it wie net allegearre wielde, want hy gie al as jonge fan 17 as boere-arbeider fan It Amelân nei de wâl, nei Anjum en Mitselwier, om dêr oan it wurk te gean.

Hy troude yn Mitselwier en krige fjouwer bern. Trije dêrfan libje noch. "It wie in strange heit", seit dochter Iemy Bakker, "mar we binne neat tekoart kaam." "Sa myld as er no is, wie er net altiten", heakket soan Ale oan it ferhaal ta. "It wie in hurde wurker en in fûlen ien dy't de bern learde om werom te slaan as se pleage waarden op it skoalplein."

Eigenwiis

Eigenwiis is Bakker noch hieltiten. De man wennet selsstannich yn Dokkum, mei help fan bern en pakesizzers. Fan helpmiddels makket er sa min mooglik gebrûk. De man wol bygelyks neat wite fan in rollator of in stôk. "Ik kin my sa ek wol rêde."

Bakker sliept in soad en makket him fierder net al te drok. Hy fernuveret him wol geregeld oer nijmoadrige útfinings, lykas de TomTom. "Mar hoe wyt dy frou no, wêr't wy hinne moatte? Kin sy ús dan sjen?"