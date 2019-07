Oantal besikers Turfrûte flink ôfnaam troch gebrek oan promoasje

De feanfearten troch ferskate natuergebieten yn súdeast-Fryslân wurdt net in soad brûkt. De provinsje stuts earder noch wol miljoenen yn it ferbetterjen fan de rûte, mar ferbea de frijwilligers fan behearende Stichting De Nije Kompanjons boatsjejild te heffen, dat nedich is foar promoasje.

Albert Hendriks, fan toerismeburo Friesland Holland yn Wolvegea, makket him soargen. "It foel my op dat it rêstich wie op de Turfrûte. De slûswachter befêstige myn yndruk dat it rêstiger is as foarich jier."

Stichting De Nije Kompanjons

Mar hoe kin it dat it farferkear op de rûte sa bot ôfnaam is? "Stichting De Nije Kompanjons wie hiel aktyf yn de promoasje fan de Turfrûte. Se makken ek in magazine, dat se nei alle boatferhierders yn Noard-Nederlân brochten. It jild dêr't se dat mei bekostigen, kaam út de entreejilden", leit Hendriks út.

De Kompanjons mochten fan de provinsje lykwols gjin jild mear freegje oan de boatsjeminsken dy't de rûte farre woene en rûnen dêrtroch tûzenen euro's mis. Se hiene dat jild nedich om promoasje te meitsjen. Dy promoasje wie nedich om't der te min boatsjes gebrûk makken fan de rûte.