UPDATE: Steuring slûs Makkum ferholpen; brêge Noarder Alde Wei wol sletten

Ek de Jaansleatbrêge by Langwar kin wer brûkt wurde. Yn ferbân mei in steuring waard dy net betsjinne, mar de steuring is no ferholpen.

Der is op dit stuit noch wol in steuring yn de brêge oer de Noarder Alde Wei yn de buert fan De Jouwer. Wannear't dy steuring ferholpen wêze sil, is net bekend.