Hjitte libbensgefaarlik foar hûnen, al boppe de 20 graden ûntstean risiko's

De hûn útlitte njonken de fyts of it bist drave litte yn de sinne kin grutte gefolgen hawwe. Al by 20 graden nimt it risiko ta dat it tefolle wurdt foar it bist.

Regelmjittich bart it dat in hûn tefolle hjittestress kriget wêrtroch't it systeem op hol slacht. De fitale yngewanten wurde dan beskeadige en is de hûn faak net mear te helpen. Ek net troch de bistedokter.

De Haan riedt wol oan om yn alle gefallen nei de bistedokter te gean as in hûn yn sa'n sjok telâne komt, mar better is om de hûn mei rêst te litten, in protte wetter klear te setten en de hûn mei te nimmen yn de auto mei de airco oan.