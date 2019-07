Stroomsteuring treft grut part fan Súdwest-Fryslân

In grut part fan it súdwesten fan Fryslân hat freedtejûn en -nacht sûnder stroom sitten troch in grutte steuring. Neffens netbehearder Liander gie it om mear as 10.000 oanslutingen. Begjin dizze wike warskôge Liander al foar mear stroomsteurings troch it hite waar.