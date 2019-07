Junioaren-kompetysje keatst: Van der Werff-en-dy winne mei 5-4 en 6-4

Net ien fan beide partoeren koe yn earste ynstânsje it ferskil meitsje. Fan 0-1 waard it 2-2, en fan 2-3 waard it 3-3. Dêrnei pakten Van der Werff-en-dy twa buordsjes. It trio Stremler kaam noch werom oant 4-5, mar mear slagge net. Auke Boomsma makke de partij ôf mei in sitbal nei 4-6.

Heale finales

Earst spilen Stremler-en-dy tsjin it partoer fan Julian Faber, Wytze Wassenaar en Roel Pieter de Jong. Sy hawwe dizze wedstriid wûn mei 5-2 en 6-4. Oant 2-2 en 6-6 wiene beide ploegen yn lykwicht. Mar dêrnei slagge it Stremler-en-dy de fjouwer earsten op in rige te pakken.

In skoftke letter koene Van der Werff-en-dy de oerwinning fiere op it partoer fan Harmen Schuitmaker, Hielke Beijering en Laas Pieter van Straten mei 5-5 en 6-2. Schuitmaker-en-dy stiene lang op foarsprong. In ferrassing wie dat net, want mei de Freule hiene sy al wûn, lykas mei de Jong Nederlân en de Jong Feintepartij. Op 4-3 en 6-6 krigen sy de kâns om in gat te slaan, mar it waard 4-4 en 5-5. Op 5-5 en 2-6 sloech Van Straten de bal bûten.