Omrop TIP: it PC Kafee iepenet har doarren

Winners PC 1989 te gast op sneon

Yn de earste PC Kafee fan 2019 is Joop Bierma, kening fan de PC fan it jier 1989 te gast. Ek Sake Porte, winner yn 1989 en 1999, skood oan de stamtafel fan presintator Geert van Tuinen oan. Fierder wurdt weromsjoen mei ferliezende finalisten Sietse van der Meer (1989) en Tjepco Miedema (1999). En wat is de keatswrâld sûnder leafhawwers? Willem Koopmans is sa'n échte PC leafhawwer en hat yn syn libben in protte dien yn it keatsen. De kollum komt fan Jacob Stelwagen en de muzyk fan de Hitsingers.

It PC Kafee is op sneon 27 july om 18.00 op de radio te hearren.

Snein de jierren 1969 en 1979 sintraal

Mei de dagen nimt de PC koarts ek ta. Op snein is it tiid foar nostalgy yn it kafee. Geert praat mei syn gasten wiidweidich oer de PC's fan 1969 en 1979. Om hjiroer mei te praten binne de winners fan 1969 te gast: Johan van Seijst en Sikke Sikkema. Yn it oare jier, 1979, wûn Sake Saakstra en koe Tsjisse Wallendal dernei fluitsje, nettsjinsteande dat er sensasjoneel keatste mei syn Belgyske keatswant. De kollum komt fan Bonne Stienstra en de muzyk fan de Hitsingers.

It PC Kafee is op snein 28 july om 18.00 op de radio te hearren.