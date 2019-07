Roemeen krijt trije moannen sel foar stellerij yn supermerk Wolvegea

In 37-jierrige Roemeen dy't ferline jier april by in supermerk yn Wolvegea foar mear as 500 euro oan babyfieding, skeermeskes en boxershorts stellen hat, moat trije moannen de sel yn. De Roemeen die dat mei in oare man út Roemenië, net allinne yn Wolvegea mar ek yn Callantsoog. De man is by ôfwêzichheid feroardiele, want hy is al wer yn Roemenië.