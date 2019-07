Wykeintsje kampere mei de buorlju op buertkemping Abbingepark

Yn it Abbingepark yn Ljouwert is freed in buertkemping iepene. In wykein lang kinne buertbewenners de tinte opsette, mei mekoar ite en aktiviteiten dwaan om elkoar better kinnen te learen. In oar doel is om minima ek in bytsje fakânsje fiere te litten. De stichting Buurtcamping organisearret al in pear jier yn ferskillende stêden kampearbyienkomsten.