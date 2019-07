Hie Fryslân ôfrûne nacht te krijen mei in bysûnder waarsferskynsel?

It wie in bysûnder waarme nacht, sa seit waarman Piet Paulusma. It kuolle úteinliks pas oan it begjin fan de moarn ôf nei 23 graden. Der is gjin waarmterekôr delset mei de minimumtemperatuer fan de ôfrûne nacht. Ferline jier wie it yn de nacht fan 27 july nammentlik 23,5 graden yn Ljouwert."

Op Skylge wie dat lykwols oars. Dêr waard wol in rekôr helle. Op it Waadeilân waard it ferline jier 22,6 graden, wylst de termometer fannacht 23,3 graden oanjûch.

Súd-Nederlân

Neffens Piet Paulusma liken de ferskynsels yndie op in heatburst, benammen yn it suden fan it lân. Ek yn Fryslân naam de wyn ynienen ta en wienen der útdôvjende tongerbuien. De temperatuer rûn lykwols net spektakulêr op.