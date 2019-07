Fryslân Fêstlein: "As ik oan it wurk bin fielt it al as fakânsje"

Op de foto is een rolwolk boppe de ferneamde huzen fan Starum te sjen. "In rolwolk sjochst net hiel faak. Se komme foar as der min waar oankomt," sa fertelt Kees van der Zweep. "De dei dat ik de foto naam, wie it dêrnei ek in drama mei it waar."

Abt fan Starum

Van der Zweep lei net samar mei syn boat yn Starum. "Ik bin skipper fan de Abt fan Starum en far mei groepen dy't in dei of langer fuort wolle." De Abt heart by de 'Friese Vloot' en is in pronkstik foar Van der Zweep. "It is sa moai om my dizze boat op paad te gean. Sels as ik oan it wurk bin, fielt it foar my as fakânsje."