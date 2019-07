Ludyk protest: Akkrumer Sûpskûte yn 'útfeart' nei De Feanhoop mei deakiste

It is dien foar de feestboaten op it Veenhoop Festival op De Feanhoop: yn april makken de organisaasje, de gemeente Smellingerlân en de provinsje al bekend dat der in ferbod kaam. It bestjoer woe dêrmei oerlêst foarkomme. It betsjut ek dat de ferneamde Akkrumer Sûpskûte net mear wolkom is. Dêrom hâldt de ploech fan de feestboat in 'útfeart' nei De Feanhoop. Efter de boat driuwt in deakiste.