Stopljochten Vrijheidsplein Ljouwert dogge it net fanwege de waarmte

In steuring fan de ferkearsljochten fan it Vrijheidsplein yn Ljouwert duorret noch oant healwei takom wike en soarget foar gefaalike situaasjes. Dat lit de gemeente Ljouwert witte. Foar it ferhelpen fan de steuring moat de leveransier delkomme en dy hat it op dit stuit drok, om't der troch de waarmte op mear plakken steuringen binne.