Ekstra stipe foar ophâlden mei smoke yn Noardwâlde

Ynwenners fan Noardwâlde dy't ophâlde wolle mei smoke, kinne dêr ekstra stipe by krije yn de foarm fan in app, in kursus of persoanlike begelieding. In wurkgroep sil it projekt begeliede. Dêryn sitte ûnder mear GGD Fryslân, soarchynstelling De Stellingwerven, Verslavingszorg Noord-Nederlân en de húsdokterspraktyk.