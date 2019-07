Fan túnbanaan oant palmbeam: mediterrane tún yn opmars mei waarme simmers

'Ynsektfreonlike tún'

It jier 2019 liket foar túnsintra in goed jier te wurden. Njonken de 'mediterrane tún' is de 'ynsektfreonlike tún' de wichtichste trend dit jier. Dy freget benammen oandacht foar 'ynsektfreonlike' blommen en planten dy't hjir fan âlds thús hearre.

Mei temperatueren fier boppe de 30 graden is de oanrin by it túnsintrum wat minder grut as oars. De Leeuw fynt dat net slim. Hy hat in goeie maitiid draaid en it jout him de gelegenheid om al syn planten fan foldwaande wetter te foarsjen.

"Mei de hurde wyn en de fûle sinne giet de ferdamping hiel hurd. Dat moatte je net ûnderskatte," seit De Leeuw. Hy kiest derfoar om de planten direkt te bewetterjen, want by it besproeien fan it terrein giet nei syn gedachten tefolle wetter ferlern.