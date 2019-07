"De measte minsken sjogge der better út mei klean oan..."

"De measte minsken sjogge der better út mei de klean oan, as út. Op it wurk kies ik dan ik leaver foar de lange broek", dat wie ien fan reaksjes op de Ljouwerter freedsmerk op it tropyske waar. Oaren wiene dêr krekt romtinkend yn: "Dûmny yn de koarte broek? Om my kin dat wol. It ferhaal sil it selde wêze, net?"