Provinsje lokt húsdokters mei spesjale bousubsydzje

Húsdokters dy't nei Fryslân ta komme wolle, of al yn Fryslân wenje, kinne in spesjale subsydzje oanfreegje foar it bouwen of ferbouwen fan in praktyk. De provinsje stelt hjir 325.000 euro foar beskikber. De hoop is dat it nije dokters nei Fryslân lûke kin.