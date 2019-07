Fergunning grutte dongfergister Marrum net ynlutsen

Sy fine de fergunnings út 2008 en 2011 achterhelle. Se binne benaud dat der per dei wol mear as 40 kear transport troch it doarp komt mei oan- en ôffier fan grûn- en reststoffen. De fergunning stiet in jierlikse fergisting fan 50 tuzen ton dong en 50 tuzen ton co-produkten ta.

Yn Marrum is op it bedriuweterrein Nieuweweg ek in oare fergister aktyf. Marrummers fine dat der gjin plak is foar in twadde fergister yn it doarp. Se wolle dêroer yn petear mei it kolleezje fan deputearre steaten.