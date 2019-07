UPDATE: lichem fan fermiste frou is fan Sweedske toeriste

Tongersdei oan de ein fan de middei waard de kustwacht alarmearre dat der in frou fan in opblaasber flot fallen wie. Dêrnei waarden de helptsjinsten ynskeakele.

It is foar de plysje net folslein dúdlik wat der no bard is. "We zijn nog met mensen in gesprek, dus het beeld is nog niet helemaal compleet", seit Ernest Zinsmeyer fan de plysje. "De melding werd eerst bij de kustwacht gedaan." Der is tongersdeitejûn oant let socht nei de frou. Hjirby waard ûnder oare gebrûk makke fan trije rêdingboaten en in spesjale sonarboat.