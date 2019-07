LIVEBLOG: Waarme plaknacht, mar gjin rekôr

Wa't fannacht goed sliepe woe, moast dêrfoar op Flylân wêze. It Fryske waadeilân wie (tegearre mei it Limburgse Ell) it koelste plakje fan Nederlân. De temperatuer op Flylân sakke yn de nacht fan tongersdei op freed nei in waarme mar noflike 20 graden.

Op oare plakken yn de provinsje wie it in stikje waarmer. Mei temperatueren om de 23 graden hinne as minimumtemperatuer. Dizze temperatuer kaam lykwols pas let yn de nacht, krekt foar't de sinne wer op kaam.

Der is gjin waarmterekôr delset mei de minimumtemperatuer fan de ôfrûne nacht. Ferline jier wie it yn de nacht fan 27 july nammentlik 23,5 graden yn Ljouwert.