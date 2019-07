Eefkes byprate mei: Douwe Visser fan it Grouster skûtsje

Hoe is it mei de teamspirit?

"De teamspirit is hartstikke bêst. We hawwe in stabile ploech mei in soad ûnderfining. Wy hawwe der wer nocht oan dit jier!"

Hokker plakje is neffens jim it moaist om te silen?

"Ik tink it romme wetter, mar ek de nauten hawwe sa syn sjarmes. Je moatte oeral graach sile wolle."

Wat sille jim dit jier oars dwaan?

"Fan ús mei it resultaat wol itselde wêze as ôfrûne jier! Mar ast nei de wedstriden sjochst wolle we wat stabiler foaryn sile mei minder punten as foarich jier."

Hawwe jim noch saken oan it skip feroare?

"We hawwe neat feroare, we krije allinnich in nije fok dy't we by hurde wyn brûke."

Wat meie wy net fan jim witte?

"We hawwe gjin geheimen."



Wat is it bêste iten om op de silen?

"We krije al jierren prima iten. Dat komt allegear by It Haske wei, út De Jouwer."

Hokker skip sjogge jim as de grutste konkurinsje?

"Ik sjoch meardere konkurrinten: Akkrum, It Hearrenfean, Earnewâld, mar ek Huzum, Ljouwert en De Lemmer rinne fluch. Ik kin net ien yn it spesjaal opnimme. It wurdt wer hiel spannend dit jier."

Wêrom sille jim dit jier winnen?

"We sille net sizze dat wy winne, mar it rint allegear goed by ús. Dat de bêste siler mar kampioen wurde mei."