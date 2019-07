Miljoenen foar Nasjonale Parken, wêrûnder ek Skiermûntseach

De seis miljoen moatte oanfolle wurde mei jild út de regio, sa seit de minister. Skiermûntseach is ien fan de nasjonale parken fan Nederlân. Mar ek de Alde Feanen en it Drents Friese Wold drage de titel fan nasjonaal park fan Nederlân.

It is ûnder oare de bedoeling dat de parken mei it jild better en grutter makke wurde. Dit kin betsjutte dat yn de takomst bepaalde doarpen en stêden ek ûnder it natuergebiet falle. Om dit foarinoar te krijen wol de minister yn petear mei provinsjes, parken, ûndernimmers en de toeristebranche. Dizze gearwurking moat der foar soargje dat de kwaliteiten fan de parken ferbettere wurde.