LIVE: foarútsjen op de SKS en IFKS yn it Skûtsje Kafee

Douwe Visser waard mei Grou kampioen yn de SKS, Geale Tadema die dat mei Eastermar yn de IFKS. Beide hawwe deselde adviseur oan board: Tammo Oosterhof. Ek hy skood oan yn it Skûtsje Kafee.

Mei Jeroen de Vos en Gerhard Pietersma hawwe wy it oer 'pike op it goeie momint' en de jongere generaasje is ek fertsjintwurdige: Arjen de Jong, Pieter Jilles Tjoelker en Steven Sijsling komme del.

It Skûtsje Kafee is dit jier op de Domani, it folchskip fan Drachten. Skipper Jeroen Pietersma en syn bemanning hawwe lang oan it skûtsje wurke wêrtroch't de tarieding op it seizoen koarter west hat as oare jierren. De presintaasje leit yn hannen fan Geartsje de Vries en Afke Boven, muzyk is der fan The Bounty Hunters.