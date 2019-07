Partoer Dijkstra-en-dy wint keats-off en pleatst him as lêste foar PC

Yn de finale wûn it partoer Dijkstra-en-dy mei 5-4 en 6-0 fan Gerrit Jan Duiven, Hendrik Bouwhuis en Leon Bekema. De twa partoeren yn de finale stiene al 16e en 17e op de ranking. Yn de finale rûn it yn it begjin frijwat om en om op. Letter die wol bliken dat it trio Dijkstra de favoryt wie.

Earder wiene Dijkstra-en-dy al mei 5-2 en 6-6 te sterk foar Tuinenga, Bos en De Groot. Yn de heale finale hawwe Duiven-en-dy ek wûn, mei 5-2 en 6-4 fan Baarda, De Groot en De Jong.

Mei de keats-off waard it moaie waar fan tongersdei bewust ynset as taktyk. Alteast, de sinneskyn soarge derfoar dat der mei opset in soad hege ballen efteryn slein waarden.