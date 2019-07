Fermiste frou Makkum noch net fûn, sykaksje rint fierder

De sykaksje nei in fermiste frou by Makkum hat tongersdei neat opsmiten. De plysje sil freedtemoarn fierder sykje. Tongersdei oan de ein fan de middei waard de kustwacht alarmearre dat der in frou fan in opblaasber flot fallen wie. Dêrnei waarden de helptsjinsten ynskeakele.