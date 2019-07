Koersen Wolvegea freed fanwege de waarmte betider, mar wol fergees

De tiden binne oanpast fanwege de ferwachte hege temperatueren. Neffens de organisaasje is it net ferantwurde om de hynders op it meast waarme tiidstip fan de dei te ferfieren.

De lêste koers op it Victoriapark wurdt no om alve oere ferrûn, sa't de hynders dêrnei sa gau as mooglik wer thús brocht wurde kinne, Fanwege it betide tiidstip is de tagong no fergees.