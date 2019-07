Oerfal by âlderein yn Easterwâlde: njoggen jier sel easke

It Iepenbier Ministearje hat njoggen jier selstraf easke tsjin twa Drinten. Dy wurde der fan fertocht yn july 2018 in âlder pear yn Easterwâlde yn har hûs oerfallen te hawwen. Dêrby waard de 90-jierrige man mishannele, syn 88-jierrige frou krige oant twa kear in mes op 'e kiel set.