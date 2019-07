Sjoerd Galema: "Ek Fryske bedriuwen sille gefolgen Brexit fernimme"

Johnson hat ferklearre dat er de Brexit trochsette sil op 31 oktober, oft der no in deal leit tusken it Feriene Keninkryk en de Europeeske Uny of net. Omdat it oer goed trije moanne al safier is, is it saak foar bedriuwen dy't hannel driuwe mei it Feriene Keninkryk om har goed ta te rieden op Brexit, seit Galema. VNO/NCW hold earder al in foarljochtingskampanje oer de deal fan Theresa May mei Europa, mar sil dat pas op 'e nij dwaan as krekt dúdlik is hoe't de Brexit der krekt útsjen sil.

"By in no-deal Brexit ferfalle alle ôfspraken. Je krije dan in hurde grins mei alle ym- en eksportheffings, wachttiden oan de grins, ekstra papierwurk. Yn- en útfier wurdt dan djoerder en duorret langer. De Ingelsen sille der sels it measte lest fan hawwe, mar bedriuwen dy't saken dogge mei Ingelân sille it seker ek fernimme." Foar it Fryske bedriuwslibben is it Feriene Keninkryk no noch de op fjouwer nei grutste eksportmerk. Yn hiel Nederlân binne mar leafst 200.000 banen ôfhinklik fan de hannel mei it Feriene Keninkryk.