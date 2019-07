Part duorsume fytsbrêge oer it Van Harinxmakanaal by Ritsumasyl pleatst

Op tongersdei is in fêst brêgedek foar de fytsbrêge oer it Van Harinxmakanaal by Ritsumasyl pleatst. It stik is 32 meter lang en it bysûndere is dat de brêge foar in grut part makke wurdt fan recycled materiaal: flaaks en hars. Dat is nea earder brûkt foar sa'n grut brêge-ûnderdiel.