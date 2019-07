Wetterskouting Sint Maarten op besite yn en om de Snitser Mar

De groep is tongersdei by de Snitser Mar, tusken Terherne en Terkaple. Mar sy reizgje de folsleine provinsje troch, de groep is bygelyks ek al yn Ljouwet en Snits west. Der wurde ûnder oare saneamde 'hikes' dien: kamptochten sûnder begelieding yn in boat by stêden en marren del. Dêrby moatte de paadfiners harren eigen sliepplak en iten foarinoar krije.

In wichtich ûnderdiel fan it programma is it silen. Der binne sylwedstriden en der wurde ek oare spultsjes dien yn en op it wetter. En fansels is der jûntiids muzyk.