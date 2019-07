Nije Fryske waarmterekôrs, op KNMI-stasjon Starum: 36 graden

Fryslân hat in nij offisjeel hjitterekôr: tongersdei is in temperatuer fan 36 graden metten yn Starum. It offisjele KNMI-mjitstasjon notearre dy temperatuer om 17.50 oere. It âlde rekôr wie 34,8 graden, foarich jier july metten yn Ljouwert en Starum. Op it offisjeuze waarstasjon yn Bakkefean waard lykwols in noch hegere temperatuer metten fan 37,4.