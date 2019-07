Yn hokker mate libbet Domela, de apostel fan de Fryske arbeiders, noch?

Yn 2019 is der in soad omtinken foar syn libben yn ús provinsje. Wat is de ynfloed fan de sosjalist op dit stuit noch en giet dy fierder as allinnich yn 'reade fermiddens'? It museum op It Hearrenfean wol foar de tentoanstelling yn novimber 100 portretten fan Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) sammelje fan musea en partikulieren mei in spesjaal ferhaal dêrby. Wa't noch in ôfbylding, byld of bygelyks gedicht hat mei in ferhaal oer Domela kin dat by it museum oanjaan.