Skea troch fjildmûzen sichtber op satellytbylden

Neffens de universiteit is dat ûnder oare it gefal by De Hommert, Tersoal, Yndyk, Tsjerkgaast en Follegea. Dy gebieten wurde al wiken teistere troch in mûzepleach. De skea is op de bylden te werkennen as ljochte flekken op grien gers. "Grote muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten het gras kaal", stelle de ûndersikers.

In mûzepleach fan dizze omfang kaam earder foar yn 2004 en 2014. De mûzepopulaasje kin eksplodearje by geunstige omstannichheden, mei in sêfte winter en in waarm en drûch foarjier.

Kâns op skea grutter

De pleach fan no is earder yn it jier as de foarige. Dat is soarchlik neffens de universiteit. "Omdat deze plaag twee maanden eerder verschijnt, is ook de kans op schade vele mate groter".