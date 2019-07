Provinsje stelt 400.000 euro besikber foar 75 jier befrijing Fryslân

It kin gean om projekten lykas betinkings, lesprogramma's en it meitsjen fan films. It jild is beskikber foar unike projekten dy't wat mei Fryslân te krijen hawwe.

De regeling fergoedet maksimaal 40 persint fan de totale kosten fan in projekt en wiist nea mear as 100.000 euro ta oan in inisjatyf.

Op de webside fan de provinsje is mear ynformaasje te finen oer de subsydzjeregeling.