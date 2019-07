Maarten van der Weijden spesjale gast by rûtebesprekking SKS

Alvestêdeswimmer Maarten van der Weijden is sneon as gast fan kommissaris fan de Kening Arno Brok oanwêzich by de rûtebesprekking fan de SKS yn Grou. Foar Brok is it de twadde kear dat er dêrby is. Ferline jier hie Brok minister Bruno Bruins fan Sport meinaam as spesjale gast.