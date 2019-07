Filmresinsint Gerard Wolters: "Hauer spatte van het filmdoek"

Hauer ferstoar ôfrûne freed yn Beetstersweach op 75-jierrige leeftiid nei in koart siikbêd. Woansdei kaam it nijs, nei de útfeart, nei bûten ta.

"Hij is een grootheid in zowel de Nederlandse als de internationale filmwereld. Hij heeft zijn sporen meer dan verdiend. Dus het is een verlies voor de hele filmwereld", seit Gerard Wolters oer de akteur.

Hauer wie mear bekend fan de filmwrâld en minder fan it teäter. "Het bijzondere aan hem is dat hij als eerste Nederlandse acteur - na het succes van Soldaat van Oranje - bewust koos om de Amerikaanse markt te gaan verkennen. Daar was hij succesvol in."

Fokus op film

Neffens Wolters keas Hauer der yn de tiid fan telefyzjesearje Floris en film Turks Fruit al foar om him allinnich te rjochtsjen op film. Dêr soe hy better ta syn rjocht komme. "Die man is geboren om op het filmscherm gezien te worden. En dat was voor hem ook de reden om geen theater te spelen. Hij heeft alle aanbiedingen eigenlijk altijd afgewezen", fertelt Wolters.

De kombinaasje fan syn bûtenlânske aksint en syn uterlik soarge der neffens Wolters foar dat Hauer in soad te bieden hie. Nighthawks en The Hitcher binne de films dy't de filmresinsint it meast bybliuwe sille. "Daarin zie je hoe hij als buitenstaander zo ontzettend veel de aandacht naar zich toe weet te trekken en op zo'n geweldige manier zijn rol speelt. Daarin zie je gewoon dat hij een hele grote acteur is. In het fysieke werk zat zijn kracht."

"Fryslân was toch wel zijn thuis"

Hauer is Fryslân altyd trou bleaun. Hy hat jierren yn De Rottefalle wenne en ferhuze letter nei Beetstersweach, dêr't er ek ferstoar. "Het was een familie die van oorsprong al huisjes op Schiermonnikoog had. Daar kwamen ze veel. Fryslân was toch wel zijn thuis."