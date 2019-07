LIVEBLOG: Tropyske waarmte; sil it Fryske hjitterekôr ferbrutsen wurde?

Wetterbedriuwen yn Nederlân roppe ôfnimmers op om sunich om te springen mei kraanwetter. Der is neffens harren yn Nederlân genôch drinkwetter, mar by pykoeren moarns en jûns kin de fraach sa grut wêze dat de wetterdruk fuort falt, wêrtroch't der brún of minder wetter út de kraan komme kin.

Neffens Vitens, mei 5,6 miljoen klanten yn sân provinsjes, wurdt der gemiddeld 30 miljoen liter wetter ekstra op in dei brûkt. Op hite dagen nimt de wetterfraach mei 40 persint ta. Vitens wiist derop dat in minút koarter ûnder de brûs op in dei al 2.200 liter wetter per persoan per jier besparret.