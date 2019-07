Veenhoop Festival rist him ta op ekstreme waarsomstannichheden

Nij is de ekstra grutte tinte fan 55 meter lang en 10,5 meter heech. "It jout it effekt fan in grutte hal. It is rommer en it lûd komt better yn de tinte. It eaget ek folle moaier."

It pontsje sil alle fjouwer dagen ek nei 20.00 oere farre, de oertocht is dan fergees. "De befeiliging giet mei, dy sjocht ta. Ik tink dat de pont feiliger is as dy boatsjes. As ik de ferhalen hear hoe't dy oertochten giene, is it in wûnder dat der nea ien fersûpt is."

Feestboaten net wolkom

Grut ferskil mei foargeande edysjes fan it festival is dat de grutte feestboaten en pontons dit jier net wolkom binne. Dat hat de gemeente besletten. It ferbod jildt ek foar bouwurken op de camping en foar iepen fjoer en it ôfstekken fan fjoerwurk. Reden is dat it bestjoer oerlêst foarkomme wol.

"We hawwe protte reaksjes hân fan de jonges dy't op dy boaten sieten. Dy skippen joegen sa'n soad oerlêst, dus we seine: dat dogge we net." Der kamen in soad klachten binnen. "Dan moatte je yngripe. Oars wie it ea misgien."