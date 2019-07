Peter Tuinman over Rutger Hauer: "Hij had een onbeschrijflijk charisma"

Peter Tuinman zegt dat Hauer een voorbeeld voor hem was. "We kenden elkaar niet heel intiem, maar we hebben in de afgelopen jaren zo nu en dan wel eens contact gehad. En we hebben samen in de film Spetters gespeeld. Dat was eigenlijk mijn eerste grote film. Voor hem natuurlijk ook een grote film, maar al nadat hij Turks Fruit had gedaan, et cetera, et cetera, et cetera."

Onbeschrijflijk charisma

Het bijzondere van Ruger Hauer? Tuinman: "Dat is bij dit soort grootheden een niet te beschrijven charisma. Als deze man een camera op hem kreeg: waar je ook bent en waar je ook zit, je kijkt naar hem. Een multitalent. Als je ziet wat hij gemaakt heeft: van A-films tot kassuccessen."

Het chrisma dat Tuinman noemt, is volgens hem niet bij veel andere acteurs te vinden. "En wat dat charisma is... Ja, als je zoiets kunt beschrijven, dan is het er eigenlijk al niet meer."

Bescheiden

Ondanks het succes is Hauer volgens Tuinman altijd nederig gebleven. "Hij was zeer bescheiden. Maar een groot talent, dat bleek wel, want die man heeft een onwerkelijke carrière gehad. Helemaal komend vanuit dat kleine Nederlandje. Wij hebben in ons vak altijd met veel respect naar hem opgekeken."

Dat Hauer ook in de Verenigde Staten bekend werd, is volgens Tuinman terecht. "Zijn grote doorbraak was met Turks Fruit en daar heeft hij natuurlijk een fantastisch mooie rol in gespeeld, die ook in het buitenland werd gewaardeerd. Daar is het eigenlijk mee begonnen."

Noorder Compagnie

"Ik heb hem voor het eerst gezien op het toneel bij de Noorder Compagnie toen ik zelf nog niet eens een beroepsacteur was," vertelt Tuinman. Tot de doorbraak in de filmwereld speelde Hauer bij deze Drachtster toneelvereniging. "Later ging ik naar Rotterdam en daar is eigenlijk mijn filmcarrière begonnen. Maar wij hebben naast het feit dat we elkaar zo nu en dan tegenkwamen nooit naast elkaar op de planken gestaan en naast Spetters ook nooit samen in een film gespeeld."

Fryslân

Hauer heeft tot zijn dood een thuis in Friesland gehad. "Het bewijst in ieder geval dat hij zijn 'roots' nooit verloochend heeft. Hij is altijd trouw gebleven aan de plaats waar hij vandaan kwam en waar hij begonnen is. Wat ik zelf wel eens zeg over mezelf: och, dat jongetje uit Ureterp. Kijk eens waar hij nu staat. Dat vind ik ook heel bijzonder aan hem."

Onafhankelijk talent

Volgens Tuinman heeft Hauer er ook voor gezorgd dat de Nederlandse filmindustrie een schop onder de kont kreeg. "Daardoor is de Nederlandse film in het buitenland bekend geworden. En dat kwam door het werk van Hauer."

"Zijn brede talent, dat zag je in veel films terug. Hij was voor een groot deel ook een heel onafhankelijk talent. Hij ging met een grote trailer naar Amerika toe. Hij had een grote onafhankelijkheidsdrift. Dat heb ik altijd enorm gewaardeerd. Niet een man die zich liet meeslepen door al het gedoe en de heisa om de filmindustrie heen. Hij is altijd zichzelf gebleven."