Gjin iepen swimplak yn Harns: "Dus dan mar yllegaal swimme"

Flakby de Tjerk Hiddesslûzen is it drok dizze woansdei. In groepke fan seis genietet fan it moaie waar. "In de zomer komen we hier bijna iedere dag. We wonen hier dicht bij en het is ook nog gezellig." Mei it gefaar fan de skippen falt it wol ta, tinke se. "Je moet een beetje uit de buurt blijven, dan komt het wel goed. Met de sluizen is er wel wat stroming, dus je moet een beetje oppassen. Maar een beetje spanning is ook leuk."

Noch noait warskôge

In oar fertelt dat se noch gjin bekeuring hân ha. "We lette der wol op, mar we binne noch noait warskôge", seit se. Yn Harns meie je eins nergens swimme, mar dit is wol in goed plakje. It strân is net leuk en hiel lyts."

Se witte ek net wat de bekeuring is. "Geen idee. Hopelijk kom er ook niet achter. Ik snap wel dat de gemeente het zegt, maar waarom zou je niet mogen zwemmen? Gewoon een beetje opletten. Het is hartstikke lekker met dit weer. In de grachten zwemmen ze overal, ook de toeristen. We hebben geen goed alternatief om te zwemmen."