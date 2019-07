Akteur Rutger Hauer (75) ferstoarn

Rutger Hauer wie troud mei Ineke ten Cate, dochter fan de Fryske sjoernalist Laurens ten Cate. Sûnt 1969 hiene sy in buorkerijke by De Rottefalle. Op 22 novimber 1985 binne Hauer en Ten Cate yn 't geheim troud yn Beetstersweach, troch de boargemaster fan Opsterlân. It jier dêrnei is it stel nei in buorkerij yn Beetstersweach ferhuze. Hauer wenne letter it meast yn syn hûs yn Hollywood, mar dochs hat hy wol oanjûn him it meast thús te fielen yn Fryslân. Ut in earder houlik, dat mar koart duorre, hie hy in dochter.