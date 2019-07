Hijum-Feinsum nimt revâns foar in jier lyn en wint Jong-Feintepartij

It partoer fan Hijum-Feinsum hat woansdei yn Easterein de Jong-Feintepartij wûn. Giancarlo Teitsma, Hielke Beijering, en Laas Pieter van Straten wiene yn de finale mei 5-3 en 6-6 te sterk foar Winsum 1, dat keatste mei Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Evert Pieter Tolsma. De Jong-Feintepartij is in partij foar jonges tusken de 17 en 21 jier.