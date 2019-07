Aktiviteiten yn Harns om simmeriensumens ûnder âlderein tsjin te gean

Der binne in soad minsken mei fakânsje en âlderen bliuwe dan achter. Om dêr wat oan te dwaan is moandei in oerheidskampanje úteinset. Yn MFC Het Vierkant yn Harns wie woansdei de lêste byienkomst fan de fakânsjeperioade. Der wienen tsien minsken dy't mei mekoar en mei frijwilligers aktiviteiten dienen, lykas sjoele, hake, skilderje en mei-inoar ite.