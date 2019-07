Boerebrulloft op De Jouwer gie troch, mar koarter: "It swit yn 'e panty"

Yn park Heremastate op 'e Jouwer is woansdeitemoarn de Fryske Boerebrulloft holden. It wie in echte trouwerij: Sale Visser en Hilda de Vries seinen 'ja' tsjininoar. In moai barren, mar it wie wol tige waarm. Hielendal om't de dielnimmers klaaid wiene yn tradisjonele kostúms. "It swit yn 'e panty", waard der sein.